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У США американець засуджений до 15 років в'язниці за підтримку ІД і планування терактів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Житель штату Род-Айленд, який визнав раніше провину в підтримці екстремістського угрупування “Ісламська держава” і плануванні терактів на території США, засуджений у середу до 15 років в’язниці. Про це повідомило агентство Associated Press, передає УНН.

У США американець засуджений до 15 років в'язниці за підтримку ІД і планування терактів

Ровинський був спільником жителя штату Массачусетс Девіда Райта, який був минулого вівторка засуджений до 28 років в’язниці. За даними слідства, Райт, його дядько Усама Абдулла Рахім і Ровінський, зокрема, збиралися “вбити і обезголовити” консервативну активістку Памелу Геллер, яка в травні 2015 року брала участь в організації конференції в штаті Техас, де демонструвалися карикатури на пророка Мухаммеда. У підсумку ця атака була здійснена.

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Іншими можливими жертвами чоловіків були поліцейські зі штату Массачусетс, на яких також планувався напад. Як вказували в прокуратурі, в цих цілях змовники провели кілька зустрічей і приступили до безпосередньої підготовки терактів, жоден з яких не був здійснений.

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Рахім перебував під цілодобовим наглядом ФБР. Він був застрелений в червні 2015 року правоохоронцями в Бостоні після того, як дістав ніж і почав агресивно поводитися, ігноруючи заклики кинути зброю.

Згодом були заарештовані Райт і Ровінський. Останній уклав угоду зі слідством і дав свідчення проти Райта. В обмін на це прокуратура погодилася вимагати для підсудного 15 років в’язниці. Це мінімально можливе покарання за пред’явленими йому звинуваченнями.

Нагадаємо, командувач силами “Кодс” КВІР Ірану генерал-майор Касем Сулеймані в листі до верховного лідера країни Айатолла Алі Хаменеї заявив про завершення роботи зі знищення терористичного угрупування “Ісламська держава”. З аналогічними заявами виступили начальник головного оперативного управління Генерального штабу РФ Сергій Рудський та іракський Прем’єр-міністр Хаїдер аль-Абаді.

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