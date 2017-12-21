У США американець засуджений до 15 років в'язниці за підтримку ІД і планування терактів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Житель штату Род-Айленд, який визнав раніше провину в підтримці екстремістського угрупування “Ісламська держава” і плануванні терактів на території США, засуджений у середу до 15 років в’язниці. Про це повідомило агентство Associated Press, передає УНН.
Ровинський був спільником жителя штату Массачусетс Девіда Райта, який був минулого вівторка засуджений до 28 років в’язниці. За даними слідства, Райт, його дядько Усама Абдулла Рахім і Ровінський, зокрема, збиралися “вбити і обезголовити” консервативну активістку Памелу Геллер, яка в травні 2015 року брала участь в організації конференції в штаті Техас, де демонструвалися карикатури на пророка Мухаммеда. У підсумку ця атака була здійснена.
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Іншими можливими жертвами чоловіків були поліцейські зі штату Массачусетс, на яких також планувався напад. Як вказували в прокуратурі, в цих цілях змовники провели кілька зустрічей і приступили до безпосередньої підготовки терактів, жоден з яких не був здійснений.
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Рахім перебував під цілодобовим наглядом ФБР. Він був застрелений в червні 2015 року правоохоронцями в Бостоні після того, як дістав ніж і почав агресивно поводитися, ігноруючи заклики кинути зброю.
Згодом були заарештовані Райт і Ровінський. Останній уклав угоду зі слідством і дав свідчення проти Райта. В обмін на це прокуратура погодилася вимагати для підсудного 15 років в’язниці. Це мінімально можливе покарання за пред’явленими йому звинуваченнями.
Нагадаємо, командувач силами “Кодс” КВІР Ірану генерал-майор Касем Сулеймані в листі до верховного лідера країни Айатолла Алі Хаменеї заявив про завершення роботи зі знищення терористичного угрупування “Ісламська держава”. З аналогічними заявами виступили начальник головного оперативного управління Генерального штабу РФ Сергій Рудський та іракський Прем’єр-міністр Хаїдер аль-Абаді.