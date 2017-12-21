В США американец приговорен к 15 годам тюрьмы за поддержку ИГ и планирование терактов

Ровинский был сообщником жителя штата Массачусетс Дэвида Райта, который прошлым вторником был приговорен к 28 годам тюрьмы. По данным следствия, Райт, его дядя Усама Абдулла Рахим и Ровинский, в частности, собирались “убить и обезглавить” консервативную активистку Памелу Геллер, которая в мае 2015 года года принимала участие в организации конференции в штате Техас, где демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда. В итоге эта атака была осуществлена.

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Другими возможными жертвами мужчин были полицейские из штата Массачусетс, на которых также планировалось нападение. Как указывали в прокуратуре, в этих целях заговорщики провели несколько встреч и приступили к непосредственной подготовке терактов, ни один из которых не был осуществлен.

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Рахим находился под круглосуточным наблюдением ФБР. Он был застрелен в июня 2015 года правоохранителями в Бостоне после того, как достал нож и начал агрессивно вести себя, игнорируя призывы бросить оружие.

Впоследствии были арестованы Райт и Ровинский. Последний заключил сделку со следствием и дал показания против Райта. В обмен на это прокуратура согласилась требовать для подсудимого 15 лет тюрьмы. Это минимально возможное наказание по предъявленным ему обвинениям.

Напомним, командующий силами “Кодс” КСИР Ирана генерал-майор Касем Сулеймани в письме верховного лидера страны Айатолла Али Хаменеи заявил о завершении работы по уничтожению террористической группировки “Исламское государство”. С аналогичными заявлениями выступили начальник главного оперативного управления Генерального штаба РФ Сергей Рудской и иракский премьер-министр Хаидер аль-Абаде.