У США 15-річна наїзниця загинула під час змагань після падіння на неї коня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. 15-річна наїзниця загинула у неділю під час змагань в американському штаті Флорида після того, як її збив кінь і впав на голову, повідомляє NBC News, пише УНН.
Ханна Серфасс із Вебстера, штат Флорида, брала участь у конкурсі Fox Lea Farm Spring Concours I у Венеції, приблизно за 70 миль від Тампи, коли «кінь спіткнувся та впав на ротації», ідеться у заяві Федерації кінного спорту США.
Офіс шерифа округу Сарасота сказав, що Серфасс пройшла лише половину дистанції у змаганні зі стрибків і спробувала зробити шостий стрибок.
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«Кінь успішно приземлився у стрибку та зробив два-три кроки галопом у напрямку до наступної перешкоди та з невідомих причин поставив ліву ногу, що призвело до значного нахилу до лівого переднього копита», - повідомили представники влади.
«Це призвело до того, що вершник перекинувся вперед і впав з коня в тому ж напрямку на землю, - повідомили в офісі шерифа. - Після кінь продовжував падати в тому ж напрямку, впавши на голову вершника на землі».
Деталі
У федерації кінного спорту заявили, що падіння не пов'язане зі стрибком.
Працівники ферми Fox Lea поспішили на допомогу Серфасс до прибуття швидкої допомоги. Дівчину доставили до лікарні та констатували смерть. Кінь Quaxx 2, 12-річний мерин голштинської породи, не постраждав.
Наїзницю-підлітка описували як талановитого та перспективного вершника. У федерації заявили, що вона була відома своєю працьовитістю та любов’ю до коней.
У своїй заяві у Fox Lea Farm висловили «щирі співчуття родині, тренеру, друзям і всій кінній спільноті. У нас розбиті серця».
Також федерація розгляне нещасний випадок з метою попередження та мінімізації ризиків у кінному спорті.
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