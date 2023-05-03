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В США 15-летняя наездница погибла во время соревнований после падения на нее лошади

В США 15-летняя наездница погибла во время соревнований после падения на нее лошади

Киев • УНН

 • 1427822 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. 15-летняя наездница погибла в воскресенье во время соревнований в американском штате Флорида после того, как ее сбила лошадь и упала на голову, сообщает NBC News, пишет УНН.

Ханна Серфасс из Вебстера, штат Флорида, участвовала в конкурсе Fox Lea Farm Spring Concours I в Венеции, примерно в 70 милях от Тампы, когда «лошадь споткнулась и упала на ротации», говорится в заявлении Федерации конного спорта США.

Офис шерифа округа Сарасота сказал, что Серфасс прошла только половину дистанции в соревновании по прыжкам и попыталась сделать шестой прыжок.

Цитата

«Лошадь успешно приземлилась в прыжке и сделала два-три шага галопом по направлению к следующему препятствию и по неизвестным причинам поставила левую ногу, что привело к значительному наклону к левому переднему копыту», - сообщили представители власти.

«Это привело к тому, что всадник перевернулся вперед и упал с лошади в том же направлении на землю, - сообщили в офисе шерифа. - После лошадь продолжала падать в том же направлении, упав на голову всадника на земле».

Детали

В федерации конного спорта заявили, что падение не связано с прыжком.

Работники фермы Fox Lea поспешили на помощь Серфасс до прибытия скорой помощи. Девушку доставили в больницу и констатировали смерть. Лошадь Quaxx 2, 12-летний мерин голштинской породы, не пострадал.

Наездницу-подростка описывали как талантливого и перспективного всадника. В федерации заявили, что она была известна своим трудолюбием и любовью к лошадям.

В своем заявлении d Fox Lea Farm выразили «искренние соболезнования семье, тренеру, друзьям и всему конному сообществу. У нас разбиты сердца».

Также федерация рассмотрит несчастный случай с целью предупреждения и минимизации рисков в конном спорте.

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