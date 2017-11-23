У справі викрадачів авто в Німеччині, ведеться слідство проти 12 українців - ГПУ

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КИЇВ. 23 листопадаю УНН. Прокуратурою міста Берлін ведеться слідство стосовно 12 громадян України, які об’єдналися в злочинну організацію для незаконних заволодінь транспортними засобами престижних марок на території країн Європейського Союзу. Про це повідомив перший заступник Генерального прокурора України Дмитро Сторожук, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.

В рамках тісного співробітництва з правоохоронцями Європейських країн до Генеральної прокуратури України від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні.

Як повідомив перший заступник Генерального прокурора України Дмитро Сторожук, прокуратурою міста Берлін ведеться слідство стосовно 12 громадян України, які об’єдналися в злочинну організацію для незаконних заволодінь транспортними засобами престижних марок на території країн Європейського Союзу. У подальшому, з метою отримання прибутку, викрадені на території ФРН автомобілі реалізовувалися іншим особам.

На виконання запиту Генеральною прокуратурою України разом з слідчими та оперативними працівниками Національної поліції України проведено 15 обшуків домоволодінь та транспортних засобів у низці областей держави.

“Під час проведення цих заходів виявлено та вилучено докази злочинної діяльності злочинної організації: засоби для незаконного відкриття автомобілів, документи на викрадені автомобілі тощо. Крім цього, обшуком виявлено факти незаконного зберігання вогнепальної зброї” — повідомив Дмитро Сторожук.

Також прокурором на виконання міжнародного запиту винесено постанови про відібрання біологічних зразків у 10 осіб та отримано судові рішення на примусове їх взяття у разі відмови.

Нагадаємо, українські та німецькі поліцейські більше року збирали та документували діяльність злочинної групи, яка викрадала елітні автомобілі на території Німеччини та перепродавала їх в інших країнах.

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