У справі викрадачів авто в Німеччині, ведеться слідство проти 12 українців - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопадаю УНН. Прокуратурою міста Берлін ведеться слідство стосовно 12 громадян України, які об’єдналися в злочинну організацію для незаконних заволодінь транспортними засобами престижних марок на території країн Європейського Союзу. Про це повідомив перший заступник Генерального прокурора України Дмитро Сторожук, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
В рамках тісного співробітництва з правоохоронцями Європейських країн до Генеральної прокуратури України від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні.
Як повідомив перший заступник Генерального прокурора України Дмитро Сторожук, прокуратурою міста Берлін ведеться слідство стосовно 12 громадян України, які об’єдналися в злочинну організацію для незаконних заволодінь транспортними засобами престижних марок на території країн Європейського Союзу. У подальшому, з метою отримання прибутку, викрадені на території ФРН автомобілі реалізовувалися іншим особам.
На виконання запиту Генеральною прокуратурою України разом з слідчими та оперативними працівниками Національної поліції України проведено 15 обшуків домоволодінь та транспортних засобів у низці областей держави.
“Під час проведення цих заходів виявлено та вилучено докази злочинної діяльності злочинної організації: засоби для незаконного відкриття автомобілів, документи на викрадені автомобілі тощо. Крім цього, обшуком виявлено факти незаконного зберігання вогнепальної зброї” — повідомив Дмитро Сторожук.
Також прокурором на виконання міжнародного запиту винесено постанови про відібрання біологічних зразків у 10 осіб та отримано судові рішення на примусове їх взяття у разі відмови.
Нагадаємо, українські та німецькі поліцейські більше року збирали та документували діяльність злочинної групи, яка викрадала елітні автомобілі на території Німеччини та перепродавала їх в інших країнах.