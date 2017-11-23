В деле похитителей авто в Германии, ведется следствие против 12 украинцев - ГПУ

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КИЕВ. 23 листопадаю УНН. Прокуратурой города Берлин ведется следствие в отношении 12 граждан Украины, которые объединились в преступную организацию для угонов транспортных средств престижных марок на территории стран Европейского Союза. Об этом сообщил первый заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

В рамках тесного сотрудничества с правоохранителями Европейских стран в Генеральную прокуратуру Украины от компетентных органов Федеративной Республики Германия поступил запрос об оказании международной правовой помощи в уголовном производстве.

Как сообщил первый заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук, прокуратурой города Берлин ведется следствие в отношении 12 граждан Украины, которые объединились в преступную организацию для угонов транспортных средств престижных марок на территории стран Европейского Союза. В дальнейшем, с целью получения прибыли, похищенные на территории ФРГ автомобили реализовывались другим лицам.

Во исполнение запроса Генеральной прокуратурой Украины совместно с следователями и оперативными работниками Национальной полиции Украины проведено 15 обысков домовладений и транспортных средств в ряде областей государства.

"Во время проведения этих мероприятий обнаружено и изъято доказательства преступной деятельности преступной организации: средства для незаконного открытия автомобилей, документы на угнанные автомобили и др. Кроме этого, обыском выявлены факты незаконного хранения огнестрельного оружия ", - сообщил Дмитрий Сторожук.

Также прокурором во исполнение международного запроса вынесены постановления об отобрании биологических образцов в 10 человек и получены судебные решения на принудительное их взятия в случае отказа.

Напомним, украинские и немецкие полицейские больше года собирали и документировали деятельность преступной группы, которая похищала элитные автомобили на территории Германии и перепродавала их в других странах.

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