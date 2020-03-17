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У справі стосовно колишніх керівників “Запоріжцивільпроекту” оголошено обвинувальний акт

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У Вищому антикорупційному суді прокурор оголосив обвинувальний акт у справі про обвинувачення трьох осіб, серед яких колишні керівники ДП “ДПІ “Запоріжцивільпроект”, у незакінченому замаху на заволодіння майном вищевказаного товариства на суму понад 18,8 млн гривень та службовому підробленні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

"На засіданні прокурором САП проголошено короткий виклад обвинувального акту. Після чого колегія суддів ВАКС визначила порядок та обсяг дослідження доказів у справі",- йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що наступне судове засідання призначене на 14:00 9 квітня 2020 року.

Як вже повідомлялось, протягом листопада 2014 — вересня 2015 року співучасниками, серед яких колишні керівники ДП “ДПІ “Запоріжцивільпроект”, з метою легкого збагачення за рахунок майна зазначеного підприємства, організовано укладення завідомо фіктивних господарських договорів начебто на виконання проектних робіт, згідно з якими було штучно створено кредиторську заборгованість на підприємстві на суму понад 18,8 млн гривень.

Нагадаємо, НАБУ викрило злочинну схему керівників держпідприємства на Запоріжжі.

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