У справі стосовно колишніх керівників “Запоріжцивільпроекту” оголошено обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Вищому антикорупційному суді прокурор оголосив обвинувальний акт у справі про обвинувачення трьох осіб, серед яких колишні керівники ДП “ДПІ “Запоріжцивільпроект”, у незакінченому замаху на заволодіння майном вищевказаного товариства на суму понад 18,8 млн гривень та службовому підробленні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"На засіданні прокурором САП проголошено короткий виклад обвинувального акту. Після чого колегія суддів ВАКС визначила порядок та обсяг дослідження доказів у справі",- йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що наступне судове засідання призначене на 14:00 9 квітня 2020 року.
Як вже повідомлялось, протягом листопада 2014 — вересня 2015 року співучасниками, серед яких колишні керівники ДП “ДПІ “Запоріжцивільпроект”, з метою легкого збагачення за рахунок майна зазначеного підприємства, організовано укладення завідомо фіктивних господарських договорів начебто на виконання проектних робіт, згідно з якими було штучно створено кредиторську заборгованість на підприємстві на суму понад 18,8 млн гривень.
Нагадаємо, НАБУ викрило злочинну схему керівників держпідприємства на Запоріжжі.