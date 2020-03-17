У справі стосовно колишніх керівників “Запоріжцивільпроекту” оголошено обвинувальний акт

КИЇВ. 17 березня. УНН. У Вищому антикорупційному суді прокурор оголосив обвинувальний акт у справі про обвинувачення трьох осіб, серед яких колишні керівники ДП “ДПІ “Запоріжцивільпроект”, у незакінченому замаху на заволодіння майном вищевказаного товариства на суму понад 18,8 млн гривень та службовому підробленні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.