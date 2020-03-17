По делу в отношении бывших руководителей "Запорожгражданпроект" объявлен обвинительный акт

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104332 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107027 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108970 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107638 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117070 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101744 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105982 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106785 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131683 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130501 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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По делу в отношении бывших руководителей "Запорожгражданпроект" объявлен обвинительный акт

По делу в отношении бывших руководителей "Запорожгражданпроект" объявлен обвинительный акт

Киев  •  УНН

 • 12458 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Высшем антикоррупционном суде прокурор объявил обвинительный акт по делу об обвинении трех человек, среди которых бывшие руководители ГП "ГПИ "Запорожгражданпроект", в неоконченном покушении на завладение имуществом вышеуказанного общества на сумму свыше 18,8 млн гривен и служебном подлоге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"На заседании прокурором САП провозглашено краткое изложение обвинительного акта. После чего коллегия судей ВАКС определила порядок и объем исследования доказательств по делу", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что следующее судебное заседание назначено на 14:00 9 апреля 2020 года.

Как уже сообщалось, в течение ноября 2014 гоад - сентябрь 2015 года соучастниками, среди которых бывшие руководители ГП "ГПИ "Запорожгражданпроект", с целью легкого обогащения за счет имущества указанного предприятия, организовано заключение заведомо фиктивных хозяйственных договоров будто на выполнение проектных работ, согласно которым было искусственно создано кредиторскую задолженность на предприятии на сумму более 18,8 млн гривен.

Напомним, НАБУ разоблачило преступную схему руководителей госпредприятия в Запорожье.

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