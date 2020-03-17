По делу в отношении бывших руководителей "Запорожгражданпроект" объявлен обвинительный акт
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Высшем антикоррупционном суде прокурор объявил обвинительный акт по делу об обвинении трех человек, среди которых бывшие руководители ГП "ГПИ "Запорожгражданпроект", в неоконченном покушении на завладение имуществом вышеуказанного общества на сумму свыше 18,8 млн гривен и служебном подлоге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"На заседании прокурором САП провозглашено краткое изложение обвинительного акта. После чего коллегия судей ВАКС определила порядок и объем исследования доказательств по делу", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что следующее судебное заседание назначено на 14:00 9 апреля 2020 года.
Как уже сообщалось, в течение ноября 2014 гоад - сентябрь 2015 года соучастниками, среди которых бывшие руководители ГП "ГПИ "Запорожгражданпроект", с целью легкого обогащения за счет имущества указанного предприятия, организовано заключение заведомо фиктивных хозяйственных договоров будто на выполнение проектных работ, согласно которым было искусственно создано кредиторскую задолженность на предприятии на сумму более 18,8 млн гривен.
Напомним, НАБУ разоблачило преступную схему руководителей госпредприятия в Запорожье.