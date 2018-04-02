У справі Скрипаля з'явилася версія про отруєну гречку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Речовиною, якою отруїли колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, могли бути оброблені подарунки, які йому передала дочка Юлія, передає УНН з посиланням на британський таблоїд The Sun.
За відомостями видання, Скрипаль попросив привезти йому з Росії гречану крупу, лавровий лист і спеції. Однак жінка забула їх купити і попросила подругу, яка прилетіла до Великобританії наступним рейсом.
Відзначається, що поліція вже допитала знайому Юлії. Подробиці не повідомляються. Відомо тільки, що в Росії вона працює у великій медичної компанії.
Як стало відомо The Sun, поліція не виключає, що отруйна речовина "Новачок" могла перебувати, зокрема, в крупі.
Нагадаємо, колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні в британському Солсбері 4 березня. Лондон вважає, що їх отруїли нервово-паралітичним токсином "Новачок", і поклав відповідальність за замах на Москву. Російська сторона відкинула всі звинувачення. Британська сторона також вислала російських дипломатів, до неї приєдналися США і близько 30 інших країн. Москва вже почала висилку співробітників дипмісій у відповідь.