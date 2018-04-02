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В деле Скрипаля появилась версия об отравленной гречке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Веществом, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, могли быть обработаны подарки, которые ему передала дочь Юлия, передает УНН со ссылкой на британский таблоид The Sun.

По сведениям издания, Скрипаль попросил привезти ему из России гречневую крупу, лавровый лист и специи. Однако женщина забыла их купить и попросила подругу, которая прилетела в Великобританию следующим рейсом.

Отмечается, что полиция уже допросила знакомую Юлии. Подробности не сообщаются. Известно только, что в России она работает в крупной медицинской компании.

Как стало известно The Sun, полиция не исключает, что отравляющее вещество “Новичок” могло находиться, в частности, в крупе.

Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином “Новичок”, и возложил ответственность за покушение на Москву. Российская сторона отвергла все обвинения. Британская сторона также выслала российских дипломатов, к ней присоединились США и около 30 других стран. Москва уже начала высылку сотрудников дипмиссий в ответ.

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