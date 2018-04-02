В деле Скрипаля появилась версия об отравленной гречке

По сведениям издания, Скрипаль попросил привезти ему из России гречневую крупу, лавровый лист и специи. Однако женщина забыла их купить и попросила подругу, которая прилетела в Великобританию следующим рейсом.

Отмечается, что полиция уже допросила знакомую Юлии. Подробности не сообщаются. Известно только, что в России она работает в крупной медицинской компании.

Как стало известно The Sun, полиция не исключает, что отравляющее вещество “Новичок” могло находиться, в частности, в крупе.

Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином “Новичок”, и возложил ответственность за покушение на Москву. Российская сторона отвергла все обвинения. Британская сторона также выслала российских дипломатов, к ней присоединились США и около 30 других стран. Москва уже начала высылку сотрудников дипмиссий в ответ.