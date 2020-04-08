У справі щодо розтрати коштів "Повітряного експресу" триває дослідження доказів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжує дослідження доказів сторони обвинувачення у справі щодо обвинувачення виконувача обов’язків директора Державного підприємства “Дирекція з будівництва та управління національного проекту „Повітряний експрес“ та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону” та директора приватного підприємства у заволодінні та розтраті 127 млн гривень коштів державного підприємства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“На засіданні продовжилось дослідження доказів, наданих стороною обвинувачення, зокрема документи з приводу процесуальних рішень у провадженні та руху провадження — йде мова про зміну підслідності у трьох провадженнях та передачу їх від органів поліції до НАБУ”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що наступне судове засідання призначено на 4 травня 2020 року.
Як повідомлялося, у Вищому антикорупційному суді було розпочато дослідження доказів у справі щодо обвинувачення виконувача обов’язків директора Державного підприємства “Дирекція з будівництва та управління національного проекту „Повітряний експрес“ та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону” та директора приватного підприємства у заволодінні та розтраті 127 млн гривень коштів державного підприємства.