У справі щодо розтрати коштів "Повітряного експресу" триває дослідження доказів

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжує дослідження доказів сторони обвинувачення у справі щодо обвинувачення виконувача обов’язків директора Державного підприємства “Дирекція з будівництва та управління національного проекту „Повітряний експрес“ та інших інфраструктурних об’єктів Київського регіону” та директора приватного підприємства у заволодінні та розтраті 127 млн гривень коштів державного підприємства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.