По делу о растрате средств "Воздушного экспресса" продолжается исследование доказательств

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд продолжает исследование доказательств стороны обвинения по делу по обвинению исполняющего обязанности директора Государственного предприятия “Дирекция по строительству и управлению национального проекта „Воздушный экспресс“ и других инфраструктурных объектов Киевского региона” и директора частного предприятия в завладении и растрате 127 млн гривен средств государственного предприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.