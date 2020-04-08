По делу о растрате средств "Воздушного экспресса" продолжается исследование доказательств
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд продолжает исследование доказательств стороны обвинения по делу по обвинению исполняющего обязанности директора Государственного предприятия “Дирекция по строительству и управлению национального проекта „Воздушный экспресс“ и других инфраструктурных объектов Киевского региона” и директора частного предприятия в завладении и растрате 127 млн гривен средств государственного предприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
“На заседании продолжилось исследование доказательств, предоставленных стороной обвинения, в частности документы по поводу процессуальных решений в производстве и движения производства — говорится об изменении подследственности в трех производствах и передачу их от органов полиции в НАБУ”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что следующее судебное заседание назначено на 4 мая 2020 года.
Как сообщалось, в Высшем антикоррупционном суде было начато исследование доказательств по делу по обвинению исполняющего обязанности директора Государственного предприятия “Дирекция по строительству и управлению национального проекта „Воздушный экспресс“ и других инфраструктурных объектов Киевского региона” и директора частного предприятия в завладении и растрате 127 млн гривен средств государственного предприятия.