У справі щодо приватизації Межигір'я оголошено про підозру 8 особам - ГПУ

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. В рамках розслідування справи про виведення резиденції Межигір’я з державної власності повідомлено про підозру восьми особам. Про це повідомив начальник другого слідчого відділу управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Радіонов в ефірі “Українського радіо”, передає УНН.

Він, зокрема, зазначив, що по деяким особам вироки вступили в законну силу.

Він пояснив, що третьому президенту України Віктору Ющенку повідомили про підозру, “тому що тільки йому за законом підпорядковувалося Державне управління справами, і їм розглядалися документи, від яких залежала подальша передача резиденції”.

За словами Радіонова, поки повідомлено про підозру восьми особам. Крім того, “є ті, за якими вироки вступили в законну силу, починаючи від чиновників, зокрема, від двох президентів і прем’єр-міністра, і до нотаріусів”.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що Генеральна прокуратура повідомила про підозру третьому президенту України Віктору Ющенку в рамках розслідування справи щодо виведення резиденції “Межигір’я” з державної власності в 2007 році. Ющенко оголошено підозру у частині 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Після цього у ГПУ повідомили, що розслідування щодо Ющенка завершено.

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