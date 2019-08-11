По делу о приватизации Межигорья объявлено о подозрении 8 лицам - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В рамках расследования дела о выводе резиденции Межигорье из государственной собственности сообщено о подозрении восьми лицам. Об этом сообщил начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов в эфире "Украинского радио", передает УНН.
Он, в частности, отметил, что по некоторым лицам приговоры вступили в законную силу.
Он пояснил, что третьему президенту Украины Виктору Ющенко сообщили о подозрении, “потому что только ему по закону подчинялось Государственное управление делами, и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции”.
По словам Радионова, пока сообщено о подозрении восьми лицам. Кроме того, “есть те, по которым приговоры вступили в законную силу, начиная от чиновников, в частности, от двух президентов и премьер-министра, и к нотариусам”.
Напомним, ранее УНН сообщал, что Генеральная прокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко в рамках расследования дела о выводе резиденции “Межигорье” из государственной собственности в 2007 году. Ющенко объявлено подозрение в части 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). После этого в ГПУ сообщили, что расследование Ющенко завершено.