У справі Розенблата і Полякова визначено колегію суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. До Голосіївського районного суду Києва надійшло кримінальне провадження стосовно народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова та інших осіб, які є фігурантами “бурштинової справи”. У справі вже визначено колегію суддів. Про це повідомляється на офіційному сайті суду, передає УНН.
За інформацією суду, кримінальне провадження надійшло 10 жовтня і вже призначено склад суду. Зокрема, головуватиме у цій справі суддя Олена Первушина, їй допомагатимуть судді – Марина Єсауленко та Дмитро Валігура.
Водночас, кримінальне провадження ще не було призначене до розгляду.
Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Голосіївського районного суду Києва обвинувальний акт у “бурштиновій справі” щодо народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова й інших осіб.
У лютому 2018 року НАБУ завершило слідство “бурштинової справи”, де фігурують Розенблат і Поляков і надали їм матеріали для ознайомлення.
19 червня 2017 року детективи НАБУ та САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України.
За даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців — Максима Полякова та Борислава Розенблата.
Зазначимо, що 20 вересня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконними дії НАБУ під час оперативно-розшукових заходів щодо Розенблата.