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В деле Розенблата и Полякова определено коллегию судей

В деле Розенблата и Полякова определено коллегию судей

Киев  •  УНН

 • 10150 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. В Голосеевский районный суд Киева поступило уголовное производство в отношении народных депутатов Борислава Розенблатта и Максима Полякова и других лиц, которые являются фигурантами "янтарного дела". В деле уже определена коллегия судей. Об этом сообщается на официальном сайте суда, передает УНН.

По информации суда, уголовное производство поступило 10 октября и уже назначен состав суда. В частности, будет председательствовать в этом деле судья Елена Первушина, ей будут помогать судьи - Марина Есауленко и Дмитрий Валигура.

В то же время, уголовное производство еще не было назначено к рассмотрению.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Голосеевский районный суд Киева обвинительный акт в "янтарном деле" в отношении народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова и других лиц.

В феврале 2018 года НАБУ завершило следствие "янтарного дела" , где фигурируют Розенблат и Поляков и предоставили им материалы для ознакомления.

19 июня 2017 года детективы НАБУ и САП задержали 7 человек причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.

По данным САП, установлена ​​вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблата.

Отметим, что 20 сентября 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконными действия НАБУ во время оперативно-розыскных мероприятий относительно Розенблата.

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