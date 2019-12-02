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Хабар Міністерству освіти: у справі ректорки Бердянського вишу оголошено обвинувальний акт

Хабар Міністерству освіти: у справі ректорки Бердянського вишу оголошено обвинувальний акт

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Вищому антикорупційному суді оголошено обвинувальний акт у справі стосовно ректорки Бердянського університету менеджменту і бізнесу, яка підозрюється в дачі хабара у 10 тис. доларів заступнику міністра освіти і науки України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прессужбу САП у Facebook.

“На засіданні державним обвинуваченням оголошено обвинувальний акт. Крім того, і сторона обвинувачення, і захист виступили зі вступними промовами”, — йдеться в повідомленні.

Також, колегія суддів визначила порядок та обсяг дослідження доказів у справі.

“Наступне засідання призначено на 20 січня 2020 року”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, слідство було розпочато у 2016 році через повідомлення заступника міністра освіти і науки. Він сповістив правоохоронців про спробу дачі хабара у 10 тис. доларів за вирішення питання щодо позитивного висновку з акредитації та уникнення перевірки вишу.

Українські Національні Новини

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