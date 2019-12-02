Хабар Міністерству освіти: у справі ректорки Бердянського вишу оголошено обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Вищому антикорупційному суді оголошено обвинувальний акт у справі стосовно ректорки Бердянського університету менеджменту і бізнесу, яка підозрюється в дачі хабара у 10 тис. доларів заступнику міністра освіти і науки України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прессужбу САП у Facebook.
“На засіданні державним обвинуваченням оголошено обвинувальний акт. Крім того, і сторона обвинувачення, і захист виступили зі вступними промовами”, — йдеться в повідомленні.
Також, колегія суддів визначила порядок та обсяг дослідження доказів у справі.
“Наступне засідання призначено на 20 січня 2020 року”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, слідство було розпочато у 2016 році через повідомлення заступника міністра освіти і науки. Він сповістив правоохоронців про спробу дачі хабара у 10 тис. доларів за вирішення питання щодо позитивного висновку з акредитації та уникнення перевірки вишу.