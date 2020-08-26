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У справі про зґвалтування в поліцейському відділку у Кагарлику провели додаткові допити

Київ • УНН

 • 11442 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. У справі про зґвалтування у Кагарлицькому відділенні поліції у Київській області сьогодні провели 5 додаткових допитів. Про це на своїй сторінці в Facebook написала адвокатка потерпілої Олена Сотник, передає УНН.

У справі про зґвалтування в поліцейському відділку у Кагарлику провели додаткові допити

"5 допитів підряд сьогодні - мій абсолютний рекорд. У справі по Кагарлику новий етап: слідчим задоволено всі наші клопотання по додаткових допитах. На моїй пам’яті це вперше таке активне співробітництво слідства, прокуратури та адвокатів потерпілої", - написала Сотник.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 травня 2020 року правоохоронці у своєму службовому кабінеті з застосуванням насильства кілька разів заґвалтували жінку, яку викликали до відділення поліції як свідка. Крім цього, правоохоронці побили чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції та погрожували потерпілому зґвалтуванням, ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. За цими фактами розпочалось досудове розслідування.

В липні слідство продовжили до 6 місяців.

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Також нагадаємо, що Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього начальника одного з секторів Кагарлицького ВП Миколу Кузіва та колишнього поліцейського Кагарлицького відділення поліції Сергія Сулиму

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