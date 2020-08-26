В деле об изнасиловании в полицейском участке в Кагарлыке провели дополнительные допросы

"5 допросов подряд сегодня - мой абсолютный рекорд. В деле по Кагарлыку новый этап: следователем удовлетворены все наши ходатайства по дополнительным допросам. На моей памяти это впервые такое активное сотрудничество следствия, прокуратуры и адвокатов потерпевшей", - написала Сотник.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Кроме этого, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения полиции и угрожали потерпевшему изнасилованием, ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. По этим фактам началось досудебное расследование.

В июле следствие продлили до 6 месяцев.

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Также напомним, что Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего начальника одного из секторов Кагарлыкского ОП Николая Кузива и бывшего полицейского Кагарлыкского отделения полиции Сергея Сулиму.