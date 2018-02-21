У справі Попова планують допитати Порошенка та Луценка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Шевченківському районному суді Києва планують допитати у межах кримінального провадження щодо екс-голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова понад 340 свідків, серед яких Президент Петро Порошенко, Генпрокурор Юрій Луценко, перший віце-спікер Ірина Геращенко та інші. Про це розповів у коментарі УНН адвокат Попова Микола Карнаух.
“Буде десь більше 340 свідків. Це свідки і сторони обвинувачення, і сторони захисту”, — сказав він.
За словами Карнауха, зокрема, захист планує допитати як свідків Петра Порошенка, Юрія Луценка, Сергія Пашинського, Ірину Геращенко та інших.
“Є і Президент. Він вночі під час оцих подій (йдеться про події розгону Євромайдану в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року — ред.) одному з потерпілих витирав кров”, — уточнив адвокат.
Захисник також розповів, що 26 лютого о 13 годині відбудеться чергове засідання у справі Попова.
Він зазначив, що суд, не закінчивши допиту значної кількості потерпілих, а це близько 18 осіб, перейшов до допиту свідків.
Проте, переконаний адвокат, під час судових засідань згодом допитають і решту потерпілих.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України інкримінує екс-голові КМДА Олександру Попову пособництво правоохоронцям під час розгону Євромайдану у 2013 році.
Зокрема, його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ст.340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів, мітингів, яке було вчинено службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням фізичного насильства) та ч.5 ст.27, ч.3 ст.365 КК України (пособництво у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством, застосуванням спеціальних засобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, які спричинили тяжкі наслідки).