По делу Попова планируют допросить Порошенко и Луценко

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Шевченковском районном суде Киева планируют допросить в рамках уголовного производства в отношении экс-главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова более 340 свидетелей, среди которых Президент Петр Порошенко, Генпрокурор Юрий Луценко, первый вице-спикер Ирина Геращенко и другие. Об этом рассказал в комментарии УНН адвокат Попова Николай Карнаух.