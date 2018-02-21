По делу Попова планируют допросить Порошенко и Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Шевченковском районном суде Киева планируют допросить в рамках уголовного производства в отношении экс-главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова более 340 свидетелей, среди которых Президент Петр Порошенко, Генпрокурор Юрий Луценко, первый вице-спикер Ирина Геращенко и другие. Об этом рассказал в комментарии УНН адвокат Попова Николай Карнаух.
"Будет где-то более 340 свидетелей. Это свидетели и стороны обвинения, и стороны защиты", - сказал он.
По словам Карнауха, в частности, защита планирует допросить в качестве свидетелей Петра Порошенко, Юрия Луценко, Сергея Пашинского, Ирину Геращенко и других.
"Есть и Президент. Он ночью во время этих событий (речь идет о событиях разгона Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 - ред.) одному из пострадавших вытирал кровь", - уточнил адвокат.
Защитник также рассказал, что 26 февраля в 13 часов состоится очередное заседание по делу Попова.
Он отметил, что суд, не закончив допроса значительного количества пострадавших, а это около 18 человек, перешел к допросу свидетелей.
Однако, убежден адвокат, во время судебных заседаний впоследствии допросят и остальных пострадавших.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины инкриминирует экс-главе КГГА Александру Попову пособничество правоохранителям во время разгона Евромайдана в 2013 году.
В частности, его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ст.340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, которое было совершено должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, с применением физического насилия) и ч.5 ст .27, ч.3 ст.365 УК Украины (пособничество в превышении власти работниками правоохранительных органов, что сопровождалось насилием, применением специальных средств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, которые повлекли тяжкие последствия).