У справі поліцейського Олійника обрано суд присяжних

"У четвер, 23 листопада 2017 року, Голосіївський районний суд м.Києва обрав склад суду присяжних, який розглядатиме обвинувальний акт відносно співробітника Управління патрульної поліції в м.Києві Сергія Олійника", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до складу суд присяжних увійшли двоє професійних суддів, троє основних присяжних та двоє запасних. Запасні присяжні будуть долучені до розгляду справи у разі неможливості когось із основного складу виконувати обов'язки.

На наступному судовому засіданні, яке заплановано на 16 січня 2018 року, прокурор почне зачитувати обвинувальний акт.

Нагадаємо, 7 лютого 2016 року у Києві співробітник Управління патрульної поліції в м.Києві Сергій Олійник під час переслідування автомобіля BMW смертельно поранив з табельної зброї 17-річного пасажира цієї автівки.

22 грудня 2016 року за результатом досудового розслідування прокуратура міста Києва скерувала обвинувальний акт стосовно С.Олійника до Голосіївського райсуду Києва за обвинуваченням в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України), замаху на вбивство, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України) та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України).