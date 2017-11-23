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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 3603 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 4361 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 83367 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 75899 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89352 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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11 марта, 06:00 • 120476 просмотра

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10 марта, 18:32 • 115715 просмотра

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По делу полицейского Олейника избран суд присяжных

По делу полицейского Олейника избран суд присяжных

Киев  •  УНН

 • 18134 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Голосеевский районный суд Киева избрал состав присяжных по делу по обвинению полицейского Сергея Олейника в убийстве несовершеннолетнего во время преследования в столице автомобиля BMW 7 февраля 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратры Киева, передает УНН.

"В четверг, 23 ноября 2017 года, Голосеевский районный суд Киева избрал состав суда присяжных, который будет рассматривать обвинительный акт в отношении сотрудника Управления патрульной полиции в Киеве Сергея Олейника", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в состав суд присяжных вошли двое профессиональных судей, трое основных присяжных и двое запасных. Запасные присяжные будут приобщены к рассмотрению дела в случае невозможности кого-то из основного состава выполнять обязанности.

На следующем судебном заседании, которое запланировано на 16 января 2018 года, прокурор начнет зачитывать обвинительный акт.

Напомним, 7 февраля 2016 года в Киеве сотрудник Управления патрульной полиции в Киеве Сергей Олейник во время преследования автомобиля BMW смертельно ранил из табельного оружия 17-летнего пассажира этого автомобиля.

22 декабря 2016 года по результатам досудебного расследования прокуратура города Киева направила обвинительный акт в отношении С.Олейника в Голосеевский райсуд Киева по обвинению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины), покушении на убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

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