У справі Насірова з боку обвинувачення допитають 40 свідків – прокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У кримінальному провадженні за обвинуваченнями тимчасово відстороненого від виконання обов’язків голови Державної Фіскальної служби Романа Насірова з боку обвинувачення допитуватимуться 40 свідків. Про це сьогодні в перерві підготовчого судового засідання Шевченківського районного суду Києва журналістам повідомив прокурор Роман Симків, передає кореспондент УНН.
“З нашого боку буде заявлено про допит 40 свідків”, — сказав Симків.
Водночас він зазначив, що не знає, скільки свідків планує допитати зі свого боку сторона захисту Насірова, оскільки вона не відкрила з цього приводу для прокуратури відповідні матеріали.
Як повідомляв УНН, 10 листопада САП передала до суду обвинувальний акт стосовно Насірова.
28 липня 2017 року САП завершила досудове розслідування за підозрою Р.Насірова і надала захисту матеріали провадження для ознайомлення.
Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.