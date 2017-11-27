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У справі Насірова з боку обвинувачення допитають 40 свідків – прокурор

Київ • УНН

 • 10833 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У кримінальному провадженні за обвинуваченнями тимчасово відстороненого від виконання обов’язків голови Державної Фіскальної служби Романа Насірова з боку обвинувачення допитуватимуться 40 свідків. Про це сьогодні в перерві підготовчого судового засідання Шевченківського районного суду Києва журналістам повідомив прокурор Роман Симків, передає кореспондент УНН.

“З нашого боку буде заявлено про допит 40 свідків”, — сказав Симків.

Водночас він зазначив, що не знає, скільки свідків планує допитати зі свого боку сторона захисту Насірова, оскільки вона не відкрила з цього приводу для прокуратури відповідні матеріали.

Як повідомляв УНН, 10 листопада САП передала до суду обвинувальний акт стосовно Насірова.

28 липня 2017 року САП завершила досудове розслідування за підозрою Р.Насірова і надала захисту матеріали провадження для ознайомлення.

Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

Українські Національні Новини

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