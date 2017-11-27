В деле Насирова со стороны обвинения допросят 40 свидетелей - прокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В уголовном производстве по обвинению временно отстраненного от исполнения обязанностей председателя Государственной Фискальной службы Романа Насирова со стороны обвинения допросят 40 свидетелей. Об этом сегодня в перерыве предварительного судебного заседания Шевченковского районного суда Киева журналистам сообщил прокурор Роман Симкив, передает корреспондент УНН.
"С нашей стороны будет заявлено о допросе 40 свидетелей", - сказал Симкив.
В то же время он отметил, что не знает, сколько свидетелей планирует допросить со своей стороны сторона защиты Насирова, поскольку она не открыла по этому поводу для прокуратуры соответствующие материалы.
Как сообщал УНН, 10 ноября САП передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.
28 июля 2017 САП завершила досудебное расследование по подозрению Р.Насирова и предоставила защиты материалы производства для ознакомления.
Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, который за него внесла жена.