У "справі Мартиненка" до 8 осіб зросла кількість підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У кримінальному провадженні стосовно "Схід ГЗК" вже повідомлено про підозру ще трьом особам, передає УНН з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро України.
"В рамках розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння коштами державного підприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (СхідГЗК) про підозру повідомлено ще трьом особам. Таким чином загальна кількість підозрюваних у цьому провадженні зросла до 8 осіб", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, про підозру повідомлено двом громадянам Австрії — генеральному директору та директору австрійської компанії-посередника “Steuermann”, яка, за даними слідства, підконтрольна екс-голові комітету Верховної Ради України з питань Паливно-енергетичного комплексу, який також має статус підозрюваного.
"Посадовцям “Steuermann” інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (“Створення злочинної організації”), ч.5 ст.191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) Кримінального кодексу України. Генерального директора австрійського ТОВ також підозрюють у вчинені злочину за ч.3 ст.209 КК України (“Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”). Повідомлення про підозру посадовцям “Steuermann” вручено в Австрії в рамках надання міжнародної правової допомоги", - зазначили в НАБУ.
Також зазначається, що третій підозрюваний — громадянин України — є керівником низки компаній, які систематично вигравали тендери у ДП “СхідГЗК”, ДП “НАЕК “Енергоатом”, ДП “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”, та, водночас, є очільником іноземних підприємств, задіяних у схемі відмивання коштів. Про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 та ч.5 ст.191 КК України, йому повідомлено у Латвійській Республіці.
Нагадаємо, НАБУ повідомило про підозру М.Мартиненку у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.
Як повідомляв УНН, суд віддав М.Мартиненка на поруки нардепам і міністрам.