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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62300 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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11 марта, 14:39 • 108030 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110549 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108570 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 06:59 • 102767 просмотра

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В "деле Мартыненко" до 8 человек возросло число подозреваемых

В "деле Мартыненко" до 8 человек возросло число подозреваемых

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. В уголовном производстве в отношении "Восток ГОК" уже сообщено о подозрении еще трем лицам, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

“В рамках расследования уголовного производства по факту завладения средствами государственного предприятия „Восточный горно-обогатительный комбинат“ (ВостГОК) о подозрении сообщено еще трем лицам. Таким образом общее количество подозреваемых в этом производстве возросло до 8 человек”, — говорится в сообщении.

В частности, о подозрении сообщено двум гражданам Австрии — генеральному директору и директору австрийской компании-посредника “Steuermann”, которая, по данным следствия, подконтрольная экс-председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам Топливно-энергетического комплекса, который также имеет статус подозреваемого.

“Должностным лицам "Steuermann" инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 ("Создание преступной организации"), ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины. Генерального директора австрийского ООО также подозревают в совершении преступления по ч.3 ст.209 УК Украины ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"). Сообщение о подозрении чиновникам "Steuermann" вручена в Австрии в рамках оказания международной правовой помощи ”, - отметили в НАБУ.

Также отмечается, что третий подозреваемый — гражданин Украины — является руководителем ряда компаний, которые систематически выигрывали тендеры в ГП “ВостГОК”, ГП “НАЭК "Энергоатом", ГП "Объединенная горно-химическая компания", и одновременно является главой иностранных предприятий, задействованных в схеме отмывания средств. О подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 и ч.5 ст.191 УК Украины, ему сообщено в Латвийской Республике.

Напомним, НАБУ сообщил о подозрении Мартыненко в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.

По версии следствия, государственное предприятие “ВостГОК” заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17280000 долл. США.

Как сообщал УНН, суд отдал Н.Мартыненко на поруки нардепам и министрам.

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