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У справі ексберкутівців допитали ще одного співробітника київського "Беркуту"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Святошинський районний суд Києва під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, допитав співробітника київського "Беркуту" Ярослава Кліндуха, який є свідком захисту. Про це повідомив адвокат ексберкутівців Ігор Варфоломєєв у коментарі журналісту УНН.

У справі ексберкутівців допитали ще одного співробітника київського "Беркуту"

“Сьогодні допитали співробітника київського "Беркуту" Ярослав Кліндуха, який був вранці 19 лютого 2014 року нижче містка вулиці Інституцької”, — сказав Варфоломєєв.

За його словами, він був поранений петардою, яка була запущена з боку протестувальників.

“Вона потрапила йому в шию та залетіла під бронежилет, опекла йому груди, шию. В нього були опіки 1 та 2-го ступеню”, — розповів Варфоломєєв.

Також, адвокат зазначив, що Кліндух давав свідчення щодо обстановки подій, щодо наявності наказів про розгін.

“Він зазначив, що ніяких таких наказів не було, що підготовки до розгону не було, що діяли за обстановкою...”, - зазначив Варфоломєєв.

Окрім того, він зазначив, що наступне засідання відбудеться в четвер, 10 жовтня.

Нагадаємо, з 22 ексбійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, інші - під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців “Беркуту” перебувають на території Білорусі та Польщі.

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