В деле экс-беркутовцев допросили еще одного сотрудника киевского "Беркута"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Святошинский районный суд Киева во время рассмотрения уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, допросил сотрудника киевского "Беркута" Ярослава Клиндуха, который является свидетелем защиты. Об этом сообщил адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев в комментарии журналисту УНН.
"Сегодня допросили сотрудника киевского "Беркута" Ярослав Клиндуха, который был утром 19 февраля 2014 года ниже мостика улицы Институтской", - сказал Варфоломеев.
По его словам, он был ранен петардой, которая была запущена со стороны протестующих.
"Она попала ему в шею и залетела под бронежилет, обожгла ему грудь, шею. У него были ожоги 1 и 2-й степени", - рассказал Варфоломеев.
Также, адвокат отметил, что Клиндух давал показания об обстановке событий, о наличии приказов о разгоне.
"Он отметил, что никаких таких приказов не было, что подготовки к разгону не было, что действовали по обстановке ...", - отметил Варфоломеев.
Кроме того, он отметил, что следующее заседание состоится в четверг, 10 октября.
Напомним, с 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши.