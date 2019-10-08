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В деле экс-беркутовцев допросили еще одного сотрудника киевского "Беркута"

Киев • УНН

 • 8970 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Святошинский районный суд Киева во время рассмотрения уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, допросил сотрудника киевского "Беркута" Ярослава Клиндуха, который является свидетелем защиты. Об этом сообщил адвокат экс-беркутовцев Игорь Варфоломеев в комментарии журналисту УНН.

В деле экс-беркутовцев допросили еще одного сотрудника киевского "Беркута"

"Сегодня допросили сотрудника киевского "Беркута" Ярослав Клиндуха, который был утром 19 февраля 2014 года ниже мостика улицы Институтской", - сказал Варфоломеев.

По его словам, он был ранен петардой, которая была запущена со стороны протестующих.

"Она попала ему в шею и залетела под бронежилет, обожгла ему грудь, шею. У него были ожоги 1 и 2-й степени", - рассказал Варфоломеев.

Также, адвокат отметил, что Клиндух давал показания об обстановке событий, о наличии приказов о разгоне.

"Он отметил, что никаких таких приказов не было, что подготовки к разгону не было, что действовали по обстановке ...", - отметил Варфоломеев.

Кроме того, он отметил, что следующее заседание состоится в четверг, 10 октября.

Напомним, с 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши.

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