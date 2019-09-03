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У справі ексберкутівців допитали двох правоохоронців

У справі ексберкутівців допитали двох правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Святошинський райсуд Києва під час розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, допитав двох правоохоронців, які є свідками захисту. Про це повідомив адвокат ексберкутівців Олександр Горошинський у коментарі журналісту УНН.

"Сьогодні ми допитали двох свідків захисту, які є потерпілими співробітниками правоохоронних органів, які є фактично інвалідами в наслідок протиправних дій під час акції протесту", - сказав Горошинський.

За його словами, наступне засідання відбудеться 5 вересня.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва частково задовольнив клопотання адвокатів ексберкутівців про допит свідків у розгляді кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року.

Як повідомляв УНН, з 22 ексбійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, інші — під вартою. Начальник департаменту захисту національної діяльності СБУ Дублік доповів, що деякі з колишніх бійців “Беркуту” перебувають на території Білорусі та Польщі.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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