В деле экс-беркутовцов допросили двух правоохранителей

"Сегодня мы допросили двух свидетелей, которые являются потерпевшими сотрудниками правоохранительных органов, которые являются фактически инвалидами вследствие противоправных действий во время акции протеста", - сказал Горошинский.

По его словам, следующее заседание состоится 5 сентября.

Напомним, Святошинский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов экс-беркутовцов о допросе свидетелей в рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года.

Как сообщал УНН, из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши.