В деле экс-беркутовцов допросили двух правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Святошинский райсуд Киева при рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, допросил двух правоохранителей, которые являются свидетелями защиты. Об этом сообщил адвокат экс-беркутовцов Александр Горошинский в комментарии журналисту УНН.
"Сегодня мы допросили двух свидетелей, которые являются потерпевшими сотрудниками правоохранительных органов, которые являются фактически инвалидами вследствие противоправных действий во время акции протеста", - сказал Горошинский.
По его словам, следующее заседание состоится 5 сентября.
Напомним, Святошинский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов экс-беркутовцов о допросе свидетелей в рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года.
Как сообщал УНН, из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши.