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У спортивно-оздоровчому комплексі на Львівщині масово потруїлися діти

У спортивно-оздоровчому комплексі на Львівщині масово потруїлися діти

Київ • УНН

 • 15766 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. У спортивно-оздоровчому комплексі на Львівщині масово отруїлися діти - на сьогоднішній ранок відомо про вже 17 госпіталізованих осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Цитата:

"Станом на 6:00 18 серпня в інфекційне відділення Самбірської ЦРЛ госпіталізовано 17 осіб", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За повідомленням, 17 серпня, близько 22:30, від обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію до інфекційного відділення Самбірської ЦРЛ 6 пацієнтів - жителів міста Кривий Ріг, віком 13-15 років, з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція, які 17 серпня харчувались у спортивно-оздоровчому комплексі Layar Palace, розташованому у місті Хирів. При поступленні стан пацієнтів був середньої важкості. У них були скарги на підвищення температури тіла, блювоту, пронос.

Доповнення

Для літа отруєння, у тому числі дітей, в Україні - звичайна справа.

До прикладу, наприкінці липня на Прикарпатті 16 дітей віком від 7 до 13 років і один дорослий, які приїхали на спортивні збори і відпочивали у готелі "Таємниці Карпат" у селищі Яблуниця, потрапили до лікарень з отруєнням.

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