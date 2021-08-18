У спортивно-оздоровчому комплексі на Львівщині масово потруїлися діти

Цитата:

"Станом на 6:00 18 серпня в інфекційне відділення Самбірської ЦРЛ госпіталізовано 17 осіб", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За повідомленням, 17 серпня, близько 22:30, від обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію до інфекційного відділення Самбірської ЦРЛ 6 пацієнтів - жителів міста Кривий Ріг, віком 13-15 років, з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція, які 17 серпня харчувались у спортивно-оздоровчому комплексі Layar Palace, розташованому у місті Хирів. При поступленні стан пацієнтів був середньої важкості. У них були скарги на підвищення температури тіла, блювоту, пронос.

Доповнення

Для літа отруєння, у тому числі дітей, в Україні - звичайна справа.

До прикладу, наприкінці липня на Прикарпатті 16 дітей віком від 7 до 13 років і один дорослий, які приїхали на спортивні збори і відпочивали у готелі "Таємниці Карпат" у селищі Яблуниця, потрапили до лікарень з отруєнням.