В спортивно-оздоровительном комплексе во Львовской области массово отравились дети
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В спортивно-оздоровительном комплексе во Львовской области массово отравились дети - на сегодняшнее утро известно об уже 17 госпитализированных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Цитата:
"По состоянию на 6:00 18 августа в инфекционное отделение Самборской ЦРБ госпитализированы 17 человек", - говорится в сообщении.
Детали
По сообщению, 17 августа, около 22:30, от областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в инфекционное отделение Самборской ЦРБ 6 пациентов - жителей города Кривой Рог в возрасте 13-15 лет, с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция, которые 17 августа питались в спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace, расположенном в городе Хыров. При поступлении состояние пациентов было средней тяжести. У них были жалобы на повышение температуры тела, рвоту, понос.
Дополнение
Для лета отравления, в том числе детей, в Украине - обычное дело.
К примеру, в конце июля на Прикарпатье 16 детей в возрасте от 7 до 13 лет и один взрослый, приехавшие на спортивные сборы и отдыхавшие в отеле "Тайны Карпат" в поселке Яблуница, попали в больницы с отравлением.