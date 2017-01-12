У списках полонених Н.Савченко є росіяни, які вже давно були звільнені – МЗС РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що у списках полонених, які напередодні опублікувала народний депутат України Надія Савченко є чимало росіян, які вже давно були звільнені, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС РФ.
“За нашими даними, інформація Н.Савченко носить дуже приблизний характер. У списках, які ми бачили, є чимало росіян, які вже давно були звільнені. Так само там були прізвища людей, чиї справи мають суто кримінальне підгрунтя і ніяк не пов’язані з ситуацією на Донбасі”, — зазначила М.Захарова.
Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хоче отримати керівництво “ДНР/ЛНР”.
У Службі безпеки України заявили, що оприлюднені списки заручників не є коректними і реагуватимуть їхнє опублікування.