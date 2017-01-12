В списках пленных Н.Савченко есть россияне, которые уже давно были освобождены - МИД РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в списках пленных, которые накануне опубликовала народный депутат Украины Надежда Савченко немало россиян, которые уже давно были освобождены, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"По нашим данным, информация Н.Савченко носит очень приблизительный характер. В списках, которые мы видели, есть немало россиян, которые уже давно были освобождены. Так же там были фамилии людей, чьи дела имеют чисто уголовное основание и никак не связаны с ситуацией на Донбассе ", - отметила М.Захарова.
Напомним, народный депутат Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев , содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хочет получить руководство "ДНР / ЛНР".
В Службе безопасности Украины заявили, что обнародованные списки заложников являются не корректными и будут реагировать их опубликование.