У спільній заяві США, Британія, Франція та ФРН звинуватили Росію в отруєнні Скрипаля
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Лідери Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини та Великої Британії у четвер, 15 березня, виступили зі спільною заявою, в якій звинуватили Росію в отруєнні нервово-паралітичною речовиною колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, передає УНН з посиланням на Associated Press.
У спільній заяві президента Дональда Трампа, президента Еммануеля Макрона, канцлера Ангели Меркель та прем'єр-міністра Терези Мей йдеться, що "немає ніяких правдоподібних альтернативних пояснень", окрім російської відповідальності за атаку в Британії 4 березня.
Нездатність Росії реагувати на "законне прохання" Британії надати пояснення "ще більше підкреслює її відповідальність", йдеться в повідомленні.
Лідери заявили, що використання хімічної зброї є "нападом на суверенітет Великої Британії" та "порушенням міжнародного права".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.