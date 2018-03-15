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У спільній заяві США, Британія, Франція та ФРН звинуватили Росію в отруєнні Скрипаля

У спільній заяві США, Британія, Франція та ФРН звинуватили Росію в отруєнні Скрипаля

Київ • УНН

 • 9862 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Лідери Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини та Великої Британії у четвер, 15 березня, виступили зі спільною заявою, в якій звинуватили Росію в отруєнні нервово-паралітичною речовиною колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, передає УНН з посиланням на Associated Press.

У спільній заяві президента Дональда Трампа, президента Еммануеля Макрона, канцлера Ангели Меркель та прем'єр-міністра Терези Мей йдеться, що "немає ніяких правдоподібних альтернативних пояснень", окрім російської відповідальності за атаку в Британії 4 березня.

Нездатність Росії реагувати на "законне прохання" Британії надати пояснення "ще більше підкреслює її відповідальність", йдеться в повідомленні.

Лідери заявили, що використання хімічної зброї є "нападом на суверенітет Великої Британії" та "порушенням міжнародного права".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

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