В совместном заявлении США, Великобритания, Франция и ФРГ обвинили Россию в отравлении Скрипаля
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Лидеры Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии и Великобритании в четверг, 15 марта, выступили с совместным заявлением, в котором обвинили Россию в отравлении нервно-паралитическим веществом бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
В совместном заявлении президента Дональда Трампа, президента Эмманюэля Макрона, канцлера Ангелы Меркель и премьер-министра Терезы Мэй говорится, что "нет никаких правдоподобных альтернативных объяснений", кроме российской ответственности за атаку в Великобритании 4 марта.
Неспособность России реагировать на "законную просьбу" Британии предоставить объяснения "еще больше подчеркивает ее ответственность", говорится в сообщении.
Лидеры заявили, что использование химического оружия является "нападением на суверенитет Великобритании" и "нарушением международного права".
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.