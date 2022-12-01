У союзної держави росії та білорусі є план спільного військового будівництва - лавров

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«Союзна держава має плани військового будівництва. У нас є спільне угруповання. У неї – сухопутна складова, повітряна складова. Наші президенти приділяють цій проблемі підвищену увагу, враховуючи провокації, що продовжуються, у тому числі з боку України. Усі необхідні заходи підтримки готовності до будь-яких варіантів вжито. Ми будемо покладатися на нашу союзну державу та її можливості. Можливості там добрі», – заявив лавров.

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Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов пояснив, що інформацію про нібито підготовку наступу з білорусі розповсюджують спеціально, щоб налякати українців.



