У союзного государства россии и балпруси есть план совместного военного строительства - лавров
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Союзное государство россии и беларуси имеет планы военного строительства. путин и лукашенко уделяют этому особое внимание. Об этом заявил глава мид рф сергей лавров, которого цитируют российские СМИ, передает УНН.
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«Союзное государство имеет планы военного строительства. У нас есть совместная группировка. У нее – сухопутная составляющая, воздушная составляющая. Наши президенты уделяют этой проблеме повышенное внимание, учитывая продолжающиеся провокации, в том числе со стороны Украины. Все необходимые меры поддержания готовности к любым вариантам приняты. Мы будем полагаться на наше союзное государство и его возможности. Возможности там хорошие», – заявил лавров.
Напомним
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов объяснил, что информацию о якобы подготовке наступления из беларуси распространяют специально, чтобы напугать украинцев.