У союзного государства россии и балпруси есть план совместного военного строительства - лавров

Цитата

«Союзное государство имеет планы военного строительства. У нас есть совместная группировка. У нее – сухопутная составляющая, воздушная составляющая. Наши президенты уделяют этой проблеме повышенное внимание, учитывая продолжающиеся провокации, в том числе со стороны Украины. Все необходимые меры поддержания готовности к любым вариантам приняты. Мы будем полагаться на наше союзное государство и его возможности. Возможности там хорошие», – заявил лавров.

Напомним

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов объяснил, что информацию о якобы подготовке наступления из беларуси распространяют специально, чтобы напугать украинцев.