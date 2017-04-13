У соцмережах висміяли ремонт дороги в столиці

Йдеться про роботи в Солом'янському районі міста Києва. У коментарях до відео люди скаржаться на те, що "бензинова надбавка", яка повинна йти на фінансування ремонту та будівництва доріг використовується даремно.

При цьому коментатори співчувають робітникам, які змушені виконувати вказівки свого керівництва і "ремонтувати" дороги таким чином.

Раніше УНН повідомляв про те, що Служба автомобільних доріг Харківської області проводить тендер на ремонт 81 км дороги вартістю майже 850 млн грн. При цьому замовник замовив за ці гроші поточний середній ремонт (методом холодного ресайклінгу) замість капітального. Таким чином, фактично ямковий ремонт 1 км дороги обійдеться українцям в 10,5 млн грн .

Крім того нагадаємо, що активним учасником тендерів на ремонт дороги є компанія "Автомагістраль", підозрювана правоохоронцями в фінансових махінаціях.