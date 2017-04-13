В соцсетях высмеяли ремонт дороги в столице

Речь идет о работах в Соломенском районе города Киева. В комментариях к видео люди жалуются на то, что “бензиновая надбавка”, которая должна идти на финансирования ремонта и строительства дорог используется впустую.

При этом комментаторы сочувствуют рабочим, которые вынуждены выполнять указания своего руководства и “ремонтировать” дороги таким образом.

Ранее УНН сообщал о том, что Служба автомобильных дорог Харьковской области проводит тендер на ремонт 81 км дороги стоимостью почти 850 млн грн. При этом заказчик заказал за эти деньги текущий средний ремонт (методом холодного ресайклинга) вместо капитального. Таким образом, фактически ямочный ремонт 1 км дороги обойдется украинцам в 10,5 млн грн.

Кроме того напомним, что активным участником тендеров на ремонт дороги является компания “Автомагистраль”, подозреваемая правоохранителями в финансовых махинациях.