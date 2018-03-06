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У Солсбері у зв'язку з інцидентом з отруєнням екс-офіцера ГРУ закрили ресторан

У Солсбері у зв'язку з інцидентом з отруєнням екс-офіцера ГРУ закрили ресторан

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У британському місті Солсбері було закрито ресторан італійської кухні у зв'язку в інцидентом за участю екс-полковника Головного розвідувального управління (ГРУ) Генштабу Збройних сил РФ Сергія Скрипаля, який серйозно постраждав у неділю внаслідок впливу на його організм невідомої речовини. Про це повідомила в понеділок на своїй сторінці в Twitter поліція графства Вілтшир (Південно-Західна Англія), на території якого стався інцидент, передає УНН.

За даними поліції, мережевий ресторан "Zizi" в центрі Солсбері в зв’язку з “серйозним інцидентом” в якості “запобіжного заходу” припинив роботу на час ведення слідства.

Тим часом в Агентстві громадської охорони здоров’я, що входить до структури міністерства охорони здоров’я Англії, заявили про те, що ризику для здоров’я населення немає. “Агентство суспільної охорони здоров’я в курсі закриття ресторану і знову заявляє, що, на підставі наявної на даний момент інформації, ризику для здоров’я населення немає”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає у на території королівства, отруївся невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

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