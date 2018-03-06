В Солсбери в связи с инцидентом с отравлением экс-офицера ГРУ закрыли ресторан
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В британском городе Солсбери был закрыт ресторан итальянской кухни в связи в инцидентом с участием экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Сергея Скрипача, который серьезно пострадал в воскресенье в результате воздействия на его организм неизвестного вещества. Об этом сообщила в понедельник на своей странице в Twitter полиция графства Уилтшир (Юго-Западная Англия), на территории которого произошел инцидент, передает УНН.
Согласно данным полиции, сетевой ресторан “Zizi” в центре Солсбери в связи с “серьезным инцидентом” в качестве “меры предосторожности” прекратил работу на время ведения следствия.
Между тем в Агентстве общественного здравоохранения, входящего в структуру министерства здравоохранения Англии, заявили о том, что риска для здоровья населения нет. “Агентство общественного здравоохранения в курсе этого закрытия и снова заявляет, что, на основании имеющейся на данный момент информации, риска для здоровья населения нет”, — говорится в сообщении.
Напомним, экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, отравился неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.