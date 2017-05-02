У Сочі розпочались переговори В.Путіна та А.Меркель

Зазначається, що переговори проходять в держрезиденції російського президента.

А.Меркель зазначила, що розраховує обговорити з В.Путіним також ситуацію в Лівії і розвиток двосторонніх відносин Росії і Німеччини.

Як повідомляв УНН, канцлер Німеччини Ангела Меркель спробує відновити діалог з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним для залагодження конфлікту на Донбасі.