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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Сочі розпочались переговори В.Путіна та А.Меркель

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін і федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель розпочали переговори, на яких планується обговорити ключові міжнародні проблеми та реалізацію мінських домовленостей, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

У Сочі розпочались переговори В.Путіна та А.Меркель

Зазначається, що переговори проходять в держрезиденції російського президента.

А.Меркель зазначила, що розраховує обговорити з В.Путіним також ситуацію в Лівії і розвиток двосторонніх відносин Росії і Німеччини.

Як повідомляв УНН, канцлер Німеччини Ангела Меркель спробує відновити діалог з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним для залагодження конфлікту на Донбасі.

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