В Сочи начались переговоры В.Путина и А.Меркель

Отмечается, что переговоры проходят в госрезиденции российского президента.

А.Меркель отметила, что рассчитывает обсудить с В.Путиным также ситуацию в Ливии и развитие двусторонних отношений России и Германии.

Как сообщал УНН, канцлер Германии Ангела Меркель попытается возобновить диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для улаживания конфликта на Донбассе.