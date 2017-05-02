В Сочи начались переговоры В.Путина и А.Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель начали переговоры, на которых планируется обсудить ключевые международные проблемы и реализацию минских договоренностей, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что переговоры проходят в госрезиденции российского президента.
А.Меркель отметила, что рассчитывает обсудить с В.Путиным также ситуацию в Ливии и развитие двусторонних отношений России и Германии.
Как сообщал УНН, канцлер Германии Ангела Меркель попытается возобновить диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для улаживания конфликта на Донбассе.