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У СНД заявили, що Україна не виплатила понад 400 млн рублів внесків

У СНД заявили, що Україна не виплатила понад 400 млн рублів внесків

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Україна з 2014 року не платить свої внески в єдиний бюджет органів Співдружності Незалежних Держав (СНД) і за 2014-2019 не виплатила понад 400 млн рублів (понад 151 млн гривень). Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит у Виконавчому комітеті СНД.

"Оскільки Україна не вийшла зі складу Співдружності, єдиний бюджет органів СНД і сьогодні формується з урахуванням членства, яке зберігається, республіки в СНД і в бюджеті визначається сума внеску, що випадає на республіку (за 2014-2019 роки ця сукупна сума склала понад 400 млн рублів). Насправді, з 2014 року Україна не платить свої внески, а тому ця сума розподілялася між іншими учасниками Співдружності", - вказали у Виконавчому комітеті СНД.

Загалом же, як зауважили у Виконкомі СНД, фінансування діяльності органів СНД здійснюється "на підставі діючих нормативно-правових актів, що регулюють порядок формування і виконання єдиного бюджету органів СНД (зокрема, Рішення Ради Глав урядів СНД від 25 травня 2006 року, підписаного Україною)".

При цьому у Виконавчому комітеті СНД додали, що Україна де-юре залишається учасником цих рішень, "до 2014 року не ставила їх під сумнів і відносно справно вносила свою частку в єдиний бюджет органів СНД".

Нагадаємо, у Виконкомі СНД заявляють,що ніяких офіційних документів про вихід зі Співдружності керівництво України до них не направляло.

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