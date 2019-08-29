В СНГ заявили, что Украина не выплатила более 400 млн рублей взносов

"Поскольку Украина не вышла из состава Содружества, единый бюджет органов СНГ и сегодня формируется с учётом сохраняющегося членства республики в СНГ и в бюджете определяется сумма взноса, выпадающая на республику (за 2014-2019 годы эта совокупная сумма составила более 400 млн. рублей). В действительности с 2014 года Украина не платит свои взносы, а потому эта сумма распределялась между другими участниками Содружества", - указали в Исполнительном комитете СНГ.

В целом же, как отметили в Исполкоме СНГ, финансирование деятельности органов СНГ осуществляется "на основании действующих нормативно-правовых актов, регулирующих порядок формирования и исполнения единого бюджета органов СНГ (в частности, Решения Совета Глав правительств СНГ от 25 мая 2006 года, подписанного Украиной)".

При этом в Исполнительном комитете СНГ добавили, что Украина де-юре остаётся участником данных решений, "до 2014 года не подвергала их сомнению и относительно исправно вносила свою долю в единый бюджет органов СНГ".

Напомним, в Исполкоме СНГ заявляют, что никаких официальных документов о выходе из Содружества руководство Украины к ним не направляло.