У смертельній ДТП загинула відома львівська тренерка

“Щирі співчуття рідним та близьким. Велике горе для родини, непоправна втрата для громади міста. Загинула сильна, щира і цілеспрямована жінка. Дякуємо за працю, будемо пам’ятати”, — зазначив мер Львова Андрій Садовий.

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Як відомо, у Львові в ДТП 5 серпня на вулиці Замарстинівській загинула тренерка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 1 СКА Лідія Яриш.

Взимку Лідія Яриш отримала нагороду від Львівської міської ради у рамках програми підтримки успішних спортсменів і тренерів міста Львова.