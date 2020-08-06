В смертельном ДТП погибла известная львовская тренерша
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Стало известно, что в смертельном ДТП погибла известная львовская тренерша Лидия Ярыш, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"Искренние соболезнования родным и близким. Большое горе для семьи, невосполнимая потеря для общины города. Погибла сильная, искренняя и целеустремленная женщина. Спасибо за труд, будем помнить", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.
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Как известно, во Львове в ДТП 5 августа на улице Замарстыновской погибла тренерша комплексной детско-юношеской спортивной школы № 1 СКА Лидия Ярыш.
Зимой Лидия Яриш получила награду от Львовского городского совета в рамках программы поддержки успешных спортсменов и тренеров города Львова.