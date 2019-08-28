У "Слузі народу" заявили, що змін у структурі уряду не передбачено
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Змін у структурі Кабінету міністрів України не передбачається. Про це у середу журналістам повідомив новообраний народний депутат України від "Слуги народу" Сергій Швець після зустрічі депутатів політпартії з Президентом Володимиром Зеленським, передає УНН.
Так, відповідаючи на запитання, чи буде збережена посада віцепремєр-міністра, він сказав:
"(Посада - ред.) віце-прем'єр-міністра — звичайно. Наскільки мені відомо, не передбачається жодних змін щодо структури Кабінету міністрів".
Нагадаємо, експерт назвав головного претендента на посаду прем'єр-міністра України.